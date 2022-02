Verissimo | la risposta imbarazzante alla domanda della Toffanin | incredulità in studio – VIDEO

Advertising

Angela770120 : #Fazio domanda: “perché i bambini soffrono?” #PapaFrancesco risponde “Non c’è risposta, l’unica cosa che si può f… - Methamorphose30 : RT @rosilleri: Non risponde mai ad una domanda con una risposta precisa. Dice il niente con mille parole e sorride pensando che siamo tutti… - rosilleri : Non risponde mai ad una domanda con una risposta precisa. Dice il niente con mille parole e sorride pensando che si… - nili987 : @Hiroshishiba75 @l_honestly @lucacerasuolo @sscnapoli Non ho capito che hai detto. Se il perché che chiedi è il per… - dantegiumanini : @ANTONIE95711274 @matteosalvinimi @LegaSalvini Verissimo Anto , ti posto la risposta dell’amico Resti Ciao Anto, gr… -

Ultime Notizie dalla rete : Verissimo risposta

Mediaset Play

Durante l'intervista a, Alex Belli si lascia sfuggire una frase che Silvia Toffanin ... Pronta ladi Silvia Toffanin: ' Da venerdì non ci sei più, ricordatevelo. Tu da venerdì ...Elisabetta Gregoraci e Nathan Falco aSilvia Toffanin ha messo in imbarazzo il figlio di ... ' No, mi stufo anche di ripetere le cose a pappagallo - lala showgirl in merito al ...Dunque è vero che vengo da dietro le quinte ... E quindi tu non sai più se a una domanda del presente risponda un personaggio del passato, se si tratti di un ricordo… Come tu dici, le parole per ...Perenne emergenza rifiuti a Siracusa. Una denuncia già fatta molte volte dal movimento “Civico 4”, adesso avallata anche dalla delibera ...