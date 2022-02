Verbali di Amara | Davigo interrogato dal gup | “Tutto fatto nel rispetto della legge” Il pm Storari ha chiesto l’abbreviato

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Il pm di Milano Paolo, imputato a Brescia con l’ex consigliere del Csm Piercamilloper il caso deidell’avvocato Piero, hadi essere processato con rito abbreviato. La richiesta è stata presentata stamane al giudice per le indagini preliminari, Federica Brugnara. che ha stralciato la posizione del pubblico ministero che risponde di rivelazione del segreto d’ufficio, reato contestato anche anei cui confronti proseguirà l’udienza preliminare. Sia perche persi tornerà in aula il prossimo 17 febbraio (30° anniversario dell’inizio di Mani pulite). L’ex consigliere del Csm è statocome da sua richiesta. Nel procedimento è parte civile Sebastiano Ardita, altro ...

Con l'interrogatorio di Piercamillo Davigo, l'ex consigliere del Csm, imputato a Brescia con il pm di Milano Paolo Storari per il caso deidi Pierosu una presunta loggia Ungheria, è ripresa stamane l'udienza preliminare davanti al gup Federica Brugnara. Davigo e Storari sono accusati di rivelazione del segreto d'ufficio ...... Piercamillo Davigo, accusato di rivelazione del segreto id'ufficio per il caso del passaggio di mano deisegreti dell'avvocato Pierocon rivelazioni sull'esistenza della cosiddetta ...Si celebra questa mattina dinnanzi al Tribunale penale a Brescia l’udienza preliminare nei confronti dell’ex consigliere del Csm Piercamillo Davigo accusato di rivelazione del segreto d’ufficio per il ...Con l'interrogatorio di Piercamillo Davigo, l'ex consigliere del Csm, imputato a Brescia con il pm di Milano Paolo Storari per il caso dei verbali di Piero Amara su una presunta loggia Ungheria ...