Vento forte Milano, vola un pezzo di tetto della Stazione (Di lunedì 7 febbraio 2022) Milano – Raffiche di Vento fino a 90 chilometri orari su Milano e dintorni: un pezzo della copertura del tetto della Stazione Centrale si è staccato a causa del forte Vento. I tecnici stanno verificando l’entità del danno e al momento sono stati allestiti dei percorsi per far entrare e uscire dalla Stazione i passeggeri in sicurezza. Il Vento ha sradicato anche le bandiere dell’Italia, della Lombardia e dell’Unione europea poste sopra l’ingresso del Consiglio regionale in via Filzi, che è stato transennato. Intorno alle 11 erano circa un centinaio gli interventi gestiti dai Vigili del fuoco di Milano a causa del forte ... Leggi su quotidianodiragusa (Di lunedì 7 febbraio 2022)– Raffiche difino a 90 chilometri orari sue dintorni: uncopertura delCentrale si è staccato a causa del. I tecnici stanno verificando l’entità del danno e al momento sono stati allestiti dei percorsi per far entrare e uscire dallai passeggeri in sicurezza. Ilha sradicato anche le bandiere dell’Italia,Lombardia e dell’Unione europea poste sopra l’ingresso del Consiglio regionale in via Filzi, che è stato transennato. Intorno alle 11 erano circa un centinaio gli interventi gestiti dai Vigili del fuoco dia causa del...

rtl1025 : ?? Un pezzo della copertura del tetto della stazione Centrale di #Milano si è staccato a causa del forte #vento. I t… - MediasetTgcom24 : Vento forte a Milano, oltre cento interventi dei vigili del fuoco #milano #vento - MediasetTgcom24 : Vento forte a Milano, alberi cadono nell'area giochi bimbi di piazza Bacone #milano #piazzabacone #vento… - cmq_chiara : muoio ho visto questa storia mentre la stavo ascoltando con le cuffiette e la faccia imbronciata per il vento forte - MediasetTgcom24 : Forte vento a Milano, 'strage' di alberi in piazzale Susa, via Solari e piazza Prealpi #milano #vento… -