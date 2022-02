Vento forte a Milano | si stacca parte del tetto della stazione Centrale | alberi sradicati | chiusi i parchi e il Castello Quattro feriti gravi

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Centinaia gli interventi dei vigili del fuoco per le raffiche fortissime. Disagi in diversi quartiericittà.caduti, operaio caduto da ponteggio:. Il Comune: non utilizzare le aree alberate

Ultime Notizie dalla rete : Vento forte

Milano,in città, scoperchiata parte del tetto della Stazione Centrale. Timori per i ponteggi Nel capoluogo lombardo, invece, il Comune ha deciso di chiudere gli accessi ai parchi ...Niente podio per l'Italia nella discesa libera maschile. Dopo i rinvii di ieri per illa prima medaglia olimpica del programma di sci alpino è dello svizzero Beat Feuz che vince l'oro con l'azzurro Dominik Paris che si deve accontentare del sesto posto. Le speranze dello ...Permane la segnalazione per il forte vento che da diversi giorni sta sferzando tutto il territorio regionale. È l'effetto delle «intense correnti in quota nordoccidentali» che «determinano venti forti ...Stando alla cronaca, si registrano decine di interventi dei vigili del fuoco chiamati a fronteggiare i disastri causati dal forte vento che fin dalle prime ore del giorno imperversano nell’hinterland.