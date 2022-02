Vanessa Incontrada e il compagno Rossano Laurini si sono lasciati? A Verissimo non sfugge il dettaglio, ecco cosa è successo (Di lunedì 7 febbraio 2022) Vanessa Incontrada e il compagno Rossano Laurini si sono lasciati? Gli indizi, in effetti, non mancano… Vanessa Incontrada, reduce dal grande successo del ritorno di Zelig su Canale 5, è stata ospite del salottino tv di Silvia Toffanin, Verissimo, sabato scorso, 5 febbraio 2022, nel pomeriggio di Canale 5. Di tutta l’intervista, però, ai telespettatori... Leggi su donnapop (Di lunedì 7 febbraio 2022)e ilsi? Gli indizi, in effetti, non mancano…, reduce dal grandedel ritorno di Zelig su Canale 5, è stata ospite del salottino tv di Silvia Toffanin,, sabato scorso, 5 febbraio 2022, nel pomeriggio di Canale 5. Di tutta l’intervista, però, ai telespettatori...

Advertising

serena16_ : RT @hankersfilms: io vanessa incontrada che chiude gli occhi quando canta alex la capisco #amici21 - DonnaGlamour : Vanessa Incontrada e il compagno si sono lasciati? La causa sembrerebbe il lockdown - _sunsetcurve_ : RT @GretaMencarelli: Si aggiunge anche Vanessa Incontrada alla serie 'prova ad ascoltarlo a occhi chiusi' come ha suggerito Ermal a Rudy.… - ilsukkinochill : comunque non si parla abbastanza di quanto vanessa incontrada sia bona - giulw0nderland : RT @GretaMencarelli: Si aggiunge anche Vanessa Incontrada alla serie 'prova ad ascoltarlo a occhi chiusi' come ha suggerito Ermal a Rudy.… -