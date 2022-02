(Di lunedì 7 febbraio 2022) Il suo colore preferito è il bianco, il bianco di una tela sulla quale riscrivere la sua nuova vita, quella che sta affrontando con coraggio, entusiasmo e forza… l’intruso. Si tratta di una patologia oncologica che è comparsa all’improvviso nella sua vita, in un momento particolarmente significativo: era mamma di una bambina di sei mesi, Cara, che oggi ha tre anni.Montani, 38 anni, massese residente a Bonascola, è moralmente una delle testimoni sul territorio apuano della Giornata mondiale contro il cancro, che si rinnova ogni anno il 4 febbraio. Quando ha scoperto die unnon si è persa d’animo, ha affrontato la situazione a testa alta. Sul suo cammino ha incontrato medici di grande professionalità, come la dottoressa Manuela Roncella, di fama ...

Advertising

Luce_news : Valentina: “Dopo aver sconfitto il tumore sogno un centro sportivo per le donne sopravvissute” - valentina_magri : RT @Luca_Gualtieri1: Dopo i 30 anni il gap salariale medio tra dipendenti pubblici e dipendenti privati diventa significativo - isac_valentina : RT @MediasetTgcom24: Locatelli prolunga il Green pass e l'obbligo vaccinale: 'Restino anche dopo l'estate' - GabriellaZonno : RT @RaiStoria: Dal 2015 Elisabetta II è il monarca britannico più longevo, dopo aver superato la regina Vittoria. E nel febbraio 2022, con… - mistermeo : RT @RaiStoria: Dal 2015 Elisabetta II è il monarca britannico più longevo, dopo aver superato la regina Vittoria. E nel febbraio 2022, con… -

Ultime Notizie dalla rete : Valentina Dopo

La Nuova Sardegna

Ora,aver eguagliato la Belmondo e superato una icona comeVezzali, ha messo nel mirino il recordman olimpico italiano Mangiarotti. Per la Fontana è la seconda medaglia di questa ...... Nina Rima "modella bionica", come ha voluto definirsiaver subito l'amputazione di una ... modello, dj e personaggio tv, insieme alla fidanzata Elisa Visari , modella e attrice,Nappi ...(di Valentina Brini) BRUXELLES - L'Europa scommette sui microchip fatti in casa e lancia il suo piano da quasi 50 miliardi di euro per ridurre la dipendenza dai giganti asiatici. Dopo mesi di attesa, ...LECCE – Dopo due anni di gestione commissariale affidata a Vincenzo ... Luigi Puzzovio (servizi alle imprese); Valentina Fragassi (organizzazioni sindacali); Alessandro Presicce (associazioni ...