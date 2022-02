Vaccino Covid, Palù (Aifa): “Altri richiami? Presto per dirlo” (Di lunedì 7 febbraio 2022) (Adnkronos) – “È Presto per dire se il Covid-19 sia in via di esaurimento. Mentre la curva epidemica è in fase di regressione in oltre 20 Paesi del mondo, assistiamo ancora alla rapida crescita dei casi nell’Est Europa e nel Sudest asiatico. Il pianeta è molto più densamente popolato del secolo scorso e esistono aree popolate da comunità ancora suscettibili al virus perché non vaccinate o immunizzate in seguito all’infezione naturale”. Così al Corriere della Sera Giorgio Palù, presidente del cda dell’Aifa (Agenzia italiana del farmaco) e virologo del comitato tecnico scientifico, che sulla possibilità del virus di riorganizzarsi, precisa che “Omicron presenta il più elevato numero di mutazioni finora riscontrate nel Sars-CoV-2. E’ diventata più trasmissibile, più attrezzata per evadere la risposta anticorpale ... Leggi su italiasera (Di lunedì 7 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Èper dire se il-19 sia in via di esaurimento. Mentre la curva epidemica è in fase di regressione in oltre 20 Paesi del mondo, assistiamo ancora alla rapida crescita dei casi nell’Est Europa e nel Sudest asiatico. Il pianeta è molto più densamente popolato del secolo scorso e esistono aree popolate da comunità ancora suscettibili al virus perché non vaccinate o immunizzate in seguito all’infezione naturale”. Così al Corriere della Sera Giorgio, presidente del cda dell’(Agenzia italiana del farmaco) e virologo del comitato tecnico scientifico, che sulla possibilità del virus di riorganizzarsi, precisa che “Omicron presenta il più elevato numero di mutazioni finora riscontrate nel Sars-CoV-2. E’ diventata più trasmissibile, più attrezzata per evadere la risposta anticorpale ...

Agenzia_Ansa : La dose booster del vaccino anti Covid-19 protegge al 95% dalle forme gravi della malattia e al 67% dal contagio ri… - RobertoBurioni : Fatevelo questo vaccino che vi conviene. - Corriere : Enna, 6 morti di Covid nella stessa famiglia: non avevano il vaccino, «temevano l’iniezione» - CattoAngelo : RT @tempoweb: Gli scienziati vogliono l'emergenza infinita. Obbligo vaccinale e #greenpass senza termine #vaccino #covid19 #locatelli #ricc… - TheSbiru : @DarioNardella uscito dal covid da qualche giorno. lievi sintomi anche per me. grazie al vaccino che non ho fatto. -