Vaccini | non solo covid | pericolo fake news anche per malattie batteriche invasive

(Adnkronos) – In questo periodo si parla molto di vaccino anti covid. Ma è importante non trascurare vaccinazioni fondamentali per altre importanti patologie, come le malattie batteriche invasive. E come per l'infodemia, anche in questo caso è necessario diffondere corrette informazioni ed evitare il pericolo fake news. A sottolinearlo sono i clinici e gli esperti gli esperti che hanno ribadito l'importanza della prevenzione nell'ambito di "Pre-Occupiamoci della meningite", un progetto editoriale di sensibilizzazione sui rischi legati a questa patologia, ideato e promosso dal Gruppo Adnkronos con il supporto non condizionante di Gsk Italia. "Negli ultimi anni, specialmente in età pediatrica ma anche tra gli adulti, sono aumentate le ...

