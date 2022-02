Vaccinati all’Alfano?I 150 tra studenti familiari e personale scolastico

Leggi su cronachesalerno

(Di lunedì 7 febbraio 2022) di Monica De Santis Si sono aperte ieri mattina le porte del Liceo Alfano I alle vaccinazioni per.?Dunque proseguono le iniziative promosse dall’Asl in collaborazione con il?Comune di?Salerno, su sollecitazione degli stessi dirigenti scolastici. 150 le dosi che ieri mattina a partire dalle ore 9 sono state somministrate nell’istituto diretto da Elisabetta Barone.?Ed è proprio la dirigente scolastica, a specificare che le scuole non sono state veicolo di diffusione del Covid, almeno non la sua. Al rientro dopo le festività natalizie c’erano 76 positivi nell’istituto, su una popolazione scolastica di 1300 alunni, a cui aggiungere circa 140 ragazzi conviventi di positivi. Oggi sono meno di 50 i contagi, mentre sono 160 gliche seguono con la didattica ...