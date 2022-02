"Uomo di m...". Totò sfregiato dai vandali (Di lunedì 7 febbraio 2022) A Casalnuovo di Napoli alcuni giovani si sono arrampicati sula statua del celebre attore e gli hanno messo una mascherina. Poi le offese e le risate. Il video finisce sui social Leggi su ilgiornale (Di lunedì 7 febbraio 2022) A Casalnuovo di Napoli alcuni giovani si sono arrampicati sula statua del celebre attore e gli hanno messo una mascherina. Poi le offese e le risate. Il video finisce sui social

Advertising

Galatone : opocaj: Vandalizzano la statua di Totò e urlano: 'Uomo di m...' e 'Sporco' - ALFO100897 : 'Uomo di m...'. Totò sfregiato dai vandali. Quando sei 'povero dentro', sotto tutti gli aspetti, diventi il 'prota… - Kellyflex11 : L'uomo focaccina Bake off Toto Caputo Frollino Buddy Valastro Panfocaccia Altri? #jeru - kiaro_oscuro : @GiorgiaMeloni Meloni, la coerente che 'Non sono razzista e contro la sinistra e l'Europa solo per questioni di pri… - VesuvioLive : Insulti verso la statua di Totò nel Napoletano: “Uomo di m***”, “Sporco” -

Ultime Notizie dalla rete : Uomo Totò Napolimania: Spalletti ha numeri da scudetto. Ma attenti alla Juve, dopo gli aiutini milionari dell'amico Paratici 'Chiamali fessi' diceva Totò. Il buon Paratici si è preso Kulusevski e Bentancur togliendo così un ... L'uomo mascherato ha colpito nella città del Carnevale più bello d'Italia . È rientrato 77 giorni ...

Ebuehi ha coronato il sogno di ogni tifoso: dare una capata all'arbitro L'esultanza con la Z di Zorro a sancire il gesto dell'uomo mascherato è forse più bella del gol stesso. Nell'azione, c'è da dire che Caldara si è fatto fregare come un novizio. Se fosse ancora della ...

Concorso internazionale Antonio de Curtis, Totò: la premiazione della XXIV edizione lunedì 25 a Montecitorio a Roma Adnkronos 'Chiamali fessi' diceva. Il buon Paratici si è preso Kulusevski e Bentancur togliendo così un ... L'mascherato ha colpito nella città del Carnevale più bello d'Italia . È rientrato 77 giorni ...L'esultanza con la Z di Zorro a sancire il gesto dell'mascherato è forse più bella del gol stesso. Nell'azione, c'è da dire che Caldara si è fatto fregare come un novizio. Se fosse ancora della ...