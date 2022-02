Uomini e Donne, anticipazioni 7 febbraio: Matteo bacia Denise, che però viene delusa da Armando (Di lunedì 7 febbraio 2022) Uomini e Donne, anticipazioni 7 febbraio: dopo che Luca Salatino ha eliminato Eleonora De Fazio in seguito alla terza segnalazione su di lei, la nuova settimana dovrebbe cominciare con le vicende di Matteo Ranieri, Denise Mingiano ed Armando Incarnato. Tra le altre cose dovrebbe tornare una coppia molto discussa, innamoratasi nell’ambito del Trono Classico. La puntata si preannuncia da non perdere! Uomini e Donne, anticipazioni 7 febbraio: Matteo ha baciato Denise? A quanto pare sta andando benissimo la frequentazione tra Matteo Ranieri e Denise Mingiano. Tanto che lui avrebbe deciso di baciare la ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 7 febbraio 2022): dopo che Luca Salatino ha eliminato Eleonora De Fazio in seguito alla terza segnalazione su di lei, la nuova settimana dovrebbe cominciare con le vicende diRanieri,Mingiano edIncarnato. Tra le altre cose dovrebbe tornare una coppia molto discussa, innamoratasi nell’ambito del Trono Classico. La puntata si preannuncia da non perdere!hato? A quanto pare sta andando benissimo la frequentazione traRanieri eMingiano. Tanto che lui avrebbe deciso dire la ...

