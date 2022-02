Unicredit: 725 nuove assunzioni in Italia (Di lunedì 7 febbraio 2022) Con l’inizio del nuovo anno Unicredit ha firmato un accordo sindacale per il triennio 2022/2024 finalizzato al rilancio strutturale del mondo delle filiali attraverso una serie di azioni di cambiamento programmate rivolte a favorire un ricambio generazionale e a rafforzare la formazione e lo sviluppo delle persone del Gruppo in Italia. L’accordo prevede 1.200 nuove uscite volontarie entro la fine del 2024, con strumenti socialmente responsabili quali il pensionamento e l’accesso al Fondo di Solidarietà e l’assunzione di 725 nuove figure delle quali 475 saranno inserite nelle filiali della banca e 250 saranno equamente ripartite tra le filiali e il rafforzamento dell’area digital. Sul sito di Unicredit sono presenti diversi annunci di lavoro tra i quali: Strutturatori Intermedi di Soluzioni di Azioni ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 7 febbraio 2022) Con l’inizio del nuovo annoha firmato un accordo sindacale per il triennio 2022/2024 finalizzato al rilancio strutturale del mondo delle filiali attraverso una serie di azioni di cambiamento programmate rivolte a favorire un ricambio generazionale e a rafforzare la formazione e lo sviluppo delle persone del Gruppo in. L’accordo prevede 1.200uscite volontarie entro la fine del 2024, con strumenti socialmente responsabili quali il pensionamento e l’accesso al Fondo di Solidarietà e l’assunzione di 725figure delle quali 475 saranno inserite nelle filiali della banca e 250 saranno equamente ripartite tra le filiali e il rafforzamento dell’area digital. Sul sito disono presenti diversi annunci di lavoro tra i quali: Strutturatori Intermedi di Soluzioni di Azioni ...

