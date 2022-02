Una scatenata dozzina | il trailer del film reboot prodotto per Disney+

(Di lunedì 7 febbraio 2022) IlUnaha avuto unper, di cui è stato condiviso online il primo. Unaha ora undi cuiha condiviso ilin attesa del debutto in streaming il 18 marzo. Nel video si assiste alla complicata quotidianità di una famiglia molto numerosa che rende difficile la vita dei genitori, nonostante siano determinati nell'agire nel migliore dei modi. I protagonisti della nuova versione delUnasono Zach Braff e Gabrielle Union nei ruoli di Paul e Zoey Baker, alle prese con i loro 10 figli. ...

Sapevamo già da tempo che un remake di Una Scatenata Dozzina sarebbe arrivato su Disney+, ma adesso possiamo finalmente vedere un poster e un primo trailer ufficiale del film con Zach Braff e ...