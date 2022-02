Una fan si sente male durante il concerto | Billie Eilish blocca lo show

Advertising

RaiRadio2 : «Sono grandi classici della canzone italiana. Li conoscevo perché sono una grande fan.» @AnaMenaMusic e @RoccoHunt… - valenti70626526 : RT @Lorena65902925: Ciao ragazzi/e salemine salemini Prelemi e Prelemine ieri sera ho avuto un piacevole incontro ed insieme alla bellissim… - AmyTeahouse : @IoPessima Stessa impressione: qui ci sono solo fan di lei, lui va bene solo in relazione a come si comporta con lei, una noia infinita - MartinaAlunni29 : RT @Rossell66297010: Dopo l’uscita infelice di Jessica di oggi più quella di ieri se qualche sua fan si azzarda a dire che lulu è una sorel… - chiaragfv : @elebi25729541 Chiunque uscirà da lì avrà a che fare con fan e haters...quando leggo alcuni post su Sole mi viene l… -

Ultime Notizie dalla rete : Una fan

Soprannominato spesso anche Blanchito da parte dei- come, d'altronde, lui stesso si 'presenta' ... affermando: ' Se sono fidanzato? Sì e ci tengo molto! L'ho conosciuta infase dove non facevo ......storia ammonitrice attorno all'ambizione e alla fama. Il video, diretto dal regista X e con Danny Trejo. Il brano, che ha rapidamente ottenuto ottime recensioni dalla stampa e supporto dai...dall’iconico «Se uno mi offende la madre gli do un pugno» allo schiaffo sulle mani di una fan un po’ troppo esagitata. E poi ci sono la passione per il calcio, il tifo acceso per il San Lorenzo, la ...Una scalata in cui ha dimostrato tutto il suo sapere e tutto ... Sicuramente le immagini hanno spiazzato qualche fan. Ma, come sappiamo, fa tutto parte del modo dello spettacolo. Altra cosa mostrata ...