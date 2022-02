Un Posto al Sole, anticipazioni 8 febbraio: Nunzio lascia Chiara (Di lunedì 7 febbraio 2022) Un Posto al Sole, anticipazioni della puntata di martedì 8 febbraio: Nunzio accecato dalla gelosia decide di lasciare Chiara. Nunzio ha seguito Chiara per cercare di capire cosa stesse nascondendo. Aveva mentito: pur di ricevere una dose di cocaina da Ludovico, la ragazza aveva detto una bugia al figlio di Franco. La riunione con lo studio legale non era stata anticipata e Nunzio aveva davvero sospettato qualcosa. Chiara e Nunzio discutono (via screenshot)A causa della sua gelosia, quindi, ha deciso di seguire Chiara: ma non è tutto. Il ragazzo ha totalmente perso il controllo. Cosa succederà adesso tra i due? La coppia sembra sempre più vacillante e ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 7 febbraio 2022) Unaldella puntata di martedì 8accecato dalla gelosia decide direha seguitoper cercare di capire cosa stesse nascondendo. Aveva mentito: pur di ricevere una dose di cocaina da Ludovico, la ragazza aveva detto una bugia al figlio di Franco. La riunione con lo studio legale non era stata anticipata eaveva davvero sospettato qualcosa.discutono (via screenshot)A causa della sua gelosia, quindi, ha deciso di seguire: ma non è tutto. Il ragazzo ha totalmente perso il controllo. Cosa succederà adesso tra i due? La coppia sembra sempre più vacillante e ...

