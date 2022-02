Un posto al sole, anticipazioni 7 febbraio: Clara perde il lavoro (Di lunedì 7 febbraio 2022) Un posto al sole si soffermerà sula figura di Clara, come segnalano le anticipazioni di oggi, lunedì 7 febbraio. La giovane ha appena troncato la sua storia d'amore con Patrizio, dopo essersi resa conto di non ricambiare i sentimenti del ragazzo. A quel punto, è andata a vivere con l'amica Marika e ha continuato a lavorare al bar come cameriera. Di recente, Clara ha avuto un colloquio con Alberto che, dopo averle promesso di non denunciare Patrizio per averlo aggredito, a patto che lei andasse a vivere di nuovo con lui e il piccolo Federico, le ha poi comunicato di aver cambiato idea. Palladini, infatti, ha spiegato alla sua ex compagna di ritenersi libera da ogni vincolo e costrizione, pur confermandole il suo desiderio di tornare con lei e ricostruire la loro famiglia. La ragazza si ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 7 febbraio 2022) Unalsi soffermerà sula figura di, come segnalano ledi oggi, lunedì 7. La giovane ha appena troncato la sua storia d'amore con Patrizio, dopo essersi resa conto di non ricambiare i sentimenti del ragazzo. A quel punto, è andata a vivere con l'amica Marika e ha continuato a lavorare al bar come cameriera. Di recente,ha avuto un colloquio con Alberto che, dopo averle promesso di non denunciare Patrizio per averlo aggredito, a patto che lei andasse a vivere di nuovo con lui e il piccolo Federico, le ha poi comunicato di aver cambiato idea. Palladini, infatti, ha spiegato alla sua ex compagna di ritenersi libera da ogni vincolo e costrizione, pur confermandole il suo desiderio di tornare con lei e ricostruire la loro famiglia. La ragazza si ...

