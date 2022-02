Un pericolo inaspettato: con questa mod alcuni AirTag in vendita diventano uno strumento minaccioso per la privacy (Di lunedì 7 febbraio 2022) Gli AirTag di Apple possono essere modificati e resi diversi da come ce li ricordiamo, ma ciò che spaventa è che pare siano molto venduti. Che sta succedendo? Esempio di AirTag, solitamente utilizzato per poter rintracciare i propri dispositivi nel momento in cui vengono smarriti o rubati – Computermagazine.itTutti noi, chi più chi meno, conosciamo gli AirTag, ossia dei dispositivi capaci di poter tracciare i movimenti di una persona – tramite cellulare solitamente – e che, a quanto pare, non siano stati ben visti propriamente per questa capacità particolare. Le polemiche sul fatto che potessero violare la privacy dell’utente non sono state affatto poche, tant’è che Apple si è trovata costretta a rilasciare un aggiornamento per individuare degli AirTag appartenenti ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 7 febbraio 2022) Glidi Apple possono essere modificati e resi diversi da come ce li ricordiamo, ma ciò che spaventa è che pare siano molto venduti. Che sta succedendo? Esempio di, solitamente utilizzato per poter rintracciare i propri dispositivi nel momento in cui vengono smarriti o rubati – Computermagazine.itTutti noi, chi più chi meno, conosciamo gli, ossia dei dispositivi capaci di poter tracciare i movimenti di una persona – tramite cellulare solitamente – e che, a quanto pare, non siano stati ben visti propriamente percapacità particolare. Le polemiche sul fatto che potessero violare ladell’utente non sono state affatto poche, tant’è che Apple si è trovata costretta a rilasciare un aggiornamento per individuare degliappartenenti ...

compatoo2 : RT @capricorne_o: Controlla questo articolo: Una squadra che non riesce a sostenere tre partite ogni 10 hg. Oggi si è visto un palleggio i… - capricorne_o : Controlla questo articolo: Una squadra che non riesce a sostenere tre partite ogni 10 hg. Oggi si è visto un palle… - Macry79 : Sì prospetta un episodio favoloso Fikret vediamo cosa lo porta la vendetta mentre Hakan non lascia il suo amore men… -