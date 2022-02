Ultime Notizie Roma del 07-02-2022 ore 09 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 7 febbraio 2022)dailynews radiogiornale lunedì 7 febbraio Buongiorno da Francesco Vitale da oggi in Italia meno restrizioni più aperture anche se il governo si mantiene prudente il Green pass non si tocca diminuiscono gli studenti in data prove tecniche di normalità in discoteca La curva dei contagi discende in circa due terzi delle province solo in alcuni casi si rilevano situazioni Di Stasi o di crescita debole o frenata i valori dell’ incidenza però sono ancora elevati tasso di positività stabile alle 11:20 ricoveri più intensiva e 117 in meno Quelli nei reparti ordinare gli studenti vaccinate in fascia 12-18 anni non andranno più in Dad a dirlo è il ministro della Salute Roberto Speranza che pur sottolineando la tendenza nuova dei numeri del contagio proroga l’eliminazione dell’ uso delle mascherine continueranno a essere la nostra compagna di viaggio ancora per ...