Ucraina, vertice tra Biden e Scholz alla Casa Bianca: «Usa e Germania alleati strettissimi» (Di lunedì 7 febbraio 2022) Usa e Germania «stanno lavorando in sintonia per scoraggiare ulteriormente l’aggressione russa» contro l’ Ucraina e per affrontare «le sfide della Cina». Il presidente americano Joe Biden ha ricevuto alla Casa Bianca il cancelliere tedesco Olaf Scholz, arrivato a Washington nello stesso giorno in cui il presidente Francese Emmanuel Macron ha incontrato Vladimir Putin a Mosca. Scholz, che sta cercando di porsi come mediatore europeo nel caos delle tensioni al confine tra Russia e Ucraina, ha ribadito che Usa e Germania sono «alleati strettissimi». Prima del vertice, Biden aveva detto: «Non vedo l’ora di accogliere questo Scholz. Stiamo ... Leggi su open.online (Di lunedì 7 febbraio 2022) Usa e«stanno lavorando in sintonia per scoraggiare ulteriormente l’aggressione russa» contro l’e per affrontare «le sfide della Cina». Il presidente americano Joeha ricevutoil cancelliere tedesco Olaf, arrivato a Washington nello stesso giorno in cui il presidente Francese Emmanuel Macron ha incontrato Vladimir Putin a Mosca., che sta cercando di porsi come mediatore europeo nel caos delle tensioni al confine tra Russia e, ha ribadito che Usa esono «». Prima delaveva detto: «Non vedo l’ora di accogliere questo. Stiamo ...

