Ucraina, Putin: "La Nato è tutt'altro che pacifica" (Di martedì 8 febbraio 2022) La Nato è 'tutt'altro che un'organizzazione pacifica'. Lo ha dichiarato Vladimir Putin, al termine dell'incontro con Emmanuel Macron al Cremlino sulla crisi Ucraina. Il presidente russo ha tuttavia ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 8 febbraio 2022) Laè 'che un'organizzazione'. Lo ha dichiarato Vladimir, al termine dell'incontro con Emmanuel Macron al Cremlino sulla crisi. Il presidente russo haavia ...

Advertising

Corriere : Putin e Macron, incontro a Mosca sulla crisi in Ucraina: «Evitiamo insieme la guerra» - Internazionale : La Francia incontrerà la Russia per tentare di smorzare le tensioni sull'Ucraina. Secondo alcuni Macron è troppo ac… - Agenzia_Ansa : 'La non espansione della Nato e il suo non dispiegamento dei sistemi di combattimento sulla frontiera russa': sono… - AndreaMarano11 : RT @globalistIT: Il mondo guarda col fiato sospeso - gioalbarosa : RT @Agenzia_Ansa: Tra Russia e Francia ci sono 'elementi di convergenza' su come continuare un negoziato che scongiuri una guerra in Ucrain… -