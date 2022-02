Ucraina | lo scontro Usa-Russia provoca l’effetto farfalla | è strappo diplomatico tra Colombia e Venezuela

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 7 febbraio 2022) “Può il batter d’ali di unain Brasilere un tornado in Texas?”: questo fu il titolo che il matematico e meteorologo statunitense Edward Norton Lorenz utilizzò per una conferenza nel 1972. Il lavoro di Lorenz è legato a quello che chiamiamo “effetto”, concetto che comunemente ci porta a capire come nel mondo tutto sia intercorrelato. In geopolitica questa nozione diventa quasi un dogma (a maggior ragione nel contesto globalizzato di oggi) e così diventa facile comprendere come quello che sta succedendo sul fronte ucraino nell’Europa dell’est muova la scacchiera militare internazionalendo delle ripercussioni anche in America latina: nello specifico in. Sì, perché come sappiamo, o forse è meglio ripeterlo per i più “sbadati”, laè il ...