Turismo, Bocca: “No ad obbligo tampone, altri paesi europei non ce l’hanno” (Di lunedì 7 febbraio 2022) (Adnkronos) – Le nuove regole per i turisti europei che prevedono l’obbligo del tampone per accedere a ristoranti o ad alberghi, anche se che vengono in Italia con il green pass base ma con una validità superiore ai 6 mesi, non soddisfano Federalberghi. Sono come “una partita a Monopoli, in cui noi facciamo un passo alla volta e gli altri sono già arrivati in fondo”. E’ quanto afferma il presidente di Federalberghi Benabò Bocca interpellato dalll’Adnkronos. “Gli altri paesi non ce l’hanno l’obbligo del tampone. – prosegue Bocca nel ragionamento – Ogni settimana vediamo un piccolo allentamento mentre gli altri nostri competitors turistici europei hanno già aperto ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 7 febbraio 2022) (Adnkronos) – Le nuove regole per i turistiche prevedono l’delper accedere a ristoranti o ad alberghi, anche se che vengono in Italia con il green pass base ma con una validità superiore ai 6 mesi, non soddisfano Federalberghi. Sono come “una partita a Monopoli, in cui noi facciamo un passo alla volta e glisono già arrivati in fondo”. E’ quanto afferma il presidente di Federalberghi Benabòinterpellato dalll’Adnkronos. “Glinon cel’del. – proseguenel ragionamento – Ogni settimana vediamo un piccolo allentamento mentre glinostri competitors turisticihanno già aperto ...

Advertising

fisco24_info : Turismo, Bocca: 'No ad obbligo tampone, altri paesi europei non ce l'hanno': (Adnkronos) - Le nuove regole per i tu… - Fidelio_H : @sonoElizabeth In bocca al lupo. Sono tornato in patria dopo 2 anni in Canada, prima Berlino e Spagna. Avevo ritrov… - Il_Paradroide : Il miglior modo per seguire lo State of Play su Gran Turismo 7? Ma ovviamente sul canale Twitch di IGN Italia, con… -