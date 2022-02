Tumori, volata finale per il premio letterario #afiancodelcoraggio (Di lunedì 7 febbraio 2022) Milano, 7 feb. (Adnkronos Salute) - volata finale per #afiancodelcoraggio, premio letterario nato per raccontare storie di uomini che vivono accanto donne in lotta contro il cancro. Partner, amici, fratelli, padri o figli maggiorenni interessati a partecipare avranno tempo fino al 28 febbraio per candidare la loro testimonianza in un massimo di 3mila caratteri attraverso il sito web www.afiancodelcoraggio.it . L'iniziativa, giunta alla quinta edizione, nasce con l'obiettivo di "dare sostegno e valore ai caregiver maschili che accompagnano una donna nel percorso di cura", oltre che di "far conoscere i bisogni e i desideri delle pazienti". Ideato e promosso da Roche, il premio ha ottenuto il patrocinio di Asl Roma 1 e Rai e conta su numerosi partner fra i quali Ail (Associazione italiana ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 7 febbraio 2022) Milano, 7 feb. (Adnkronos Salute) -pernato per raccontare storie di uomini che vivono accanto donne in lotta contro il cancro. Partner, amici, fratelli, padri o figli maggiorenni interessati a partecipare avranno tempo fino al 28 febbraio per candidare la loro testimonianza in un massimo di 3mila caratteri attraverso il sito web www.afiancodelcoraggio.it . L'iniziativa, giunta alla quinta edizione, nasce con l'obiettivo di "dare sostegno e valore ai caregiver maschili che accompagnano una donna nel percorso di cura", oltre che di "far conoscere i bisogni e i desideri delle pazienti". Ideato e promosso da Roche, ilha ottenuto il patrocinio di Asl Roma 1 e Rai e conta su numerosi partner fra i quali Ail (Associazione italiana ...

Advertising

TV7Benevento : Tumori, volata finale per il premio letterario #afiancodelcoraggio - - StraNotizie : Tumori, volata finale per il premio letterario #afiancodelcoraggio - italiaserait : Tumori, volata finale per il premio letterario #afiancodelcoraggio - sulsitodisimone : Tumori, volata finale per il premio letterario #afiancodelcoraggio - fisco24_info : Tumori, volata finale per il premio letterario #afiancodelcoraggio: (Adnkronos) - Storie di uomini che vivono con d… -

Ultime Notizie dalla rete : Tumori volata Prevenire i tumori: donati allo IEO 5.000 euro dall'imprenditrice brianzola Monica Perna "Quando ho appreso la notizia della malattia, da Dubai sono volata in Italia per dimostrare a mia madre tutto il mio affetto e starle vicina " racconta ancora oggi emozionata la Perna . Ero ...

Prevenire i tumori: donati allo IEO 5.000 euro dall'imprenditrice brianzola Monica Perna "Quando ho appreso la notizia della malattia, da Dubai sono volata in Italia per dimostrare a mia madre tutto il mio affetto e starle vicina " racconta ancora oggi emozionata la Perna . Ero ...

Tumori, volata finale per il premio letterario #afiancodelcoraggio Adnkronos Tumori, volata finale per il premio letterario #afiancodelcoraggio (Adnkronos) – Volata finale per #afiancodelcoraggio, premio letterario nato per raccontare storie di uomini che vivono accanto donne in lotta contro il cancro. Partner, amici, fratelli, padri o figli ...

Polveri sottili e inquinamento: il bosco urbano per pulire l’aria Un aiuto determinante nella rimozione delle polveri sottili - le più pericolose per l’uomo, considerate le molteplici conseguenze sulla salute (dall’insorgenza di tumori all’apparato ... gli oggetti ...

"Quando ho appreso la notizia della malattia, da Dubai sonoin Italia per dimostrare a mia madre tutto il mio affetto e starle vicina " racconta ancora oggi emozionata la Perna . Ero ..."Quando ho appreso la notizia della malattia, da Dubai sonoin Italia per dimostrare a mia madre tutto il mio affetto e starle vicina " racconta ancora oggi emozionata la Perna . Ero ...(Adnkronos) – Volata finale per #afiancodelcoraggio, premio letterario nato per raccontare storie di uomini che vivono accanto donne in lotta contro il cancro. Partner, amici, fratelli, padri o figli ...Un aiuto determinante nella rimozione delle polveri sottili - le più pericolose per l’uomo, considerate le molteplici conseguenze sulla salute (dall’insorgenza di tumori all’apparato ... gli oggetti ...