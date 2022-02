Troppa disinformazione in rete. Di Maio punta il dito contro le fake news. “La diffusione di notizie false ha assunto dimensioni inedite, soprattutto durante la pandemia” (Di lunedì 7 febbraio 2022) “Il fenomeno dalla disinformazione ha assunto, negli ultimi anni, caratteristiche preoccupanti, che spingono ad agire, abbiamo assistito ad un aumento delle campagne di disinformazione e cattiva informazione, per tentare di distorcere il dibattito pubblico e screditare i governi occidentali, i processi, e le istituzioni democratiche”. È quanto ha detto il ministro degli Affari Esteri, Luigi Di Maio, intervenendo all’evento “(Dis)informazione. Sfide internazionali e resilienza interna”. “durante la pandemia – ha aggiunto Di Maio -, un’ondata di disinformazione e cattiva informazione che, tra i vari obiettivi ha avuto quello di mettere in discussione l’azione pubblica di gestione e contrasto al Covid, ha contribuito ad alimentare paura e disorientamento ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 7 febbraio 2022) “Il fenomeno dallaha, negli ultimi anni, caratteristiche preoccupanti, che spingono ad agire, abbiamo assistito ad un aumento delle campagne die cattiva informazione, per tentare di distorcere il dibattito pubblico e screditare i governi occidentali, i processi, e le istituzioni democratiche”. È quanto ha detto il ministro degli Affari Esteri, Luigi Di, intervenendo all’evento “(Dis)informazione. Sfide internazionali e resilienza interna”. “la– ha aggiunto Di-, un’ondata die cattiva informazione che, tra i vari obiettivi ha avuto quello di mettere in discussione l’azione pubblica di gestione e contrasto al Covid, ha contribuito ad alimentare paura e disorientamento ...

Advertising

Guardamiiii : @nonelarena @GiorgiaMeloni Il 9 settembre muore Sharon ... La madre , non vaccinata , ha il covid in gravidanza.. C… - TizianaSaccone : Troppe opinioni, troppa ignoranza, avremmo già chiuso, se tutti gli Italiani fossero razionali e no seguissero le p… - caterinapumba : @anikeatable Giuro che questo argomento mi fa incazzare, c’è davvero troppa disinformazione in giro a partire dalla… - Micio_Theo : RT @TananaiStan: @wearenick la disinformazione in questo tweet è tipo troppa. non l'ha chiamato 'quel ragazzo' ma ha detto 'sono felice per… - chris40451312 : RT @TananaiStan: @wearenick la disinformazione in questo tweet è tipo troppa. non l'ha chiamato 'quel ragazzo' ma ha detto 'sono felice per… -