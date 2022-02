Traffico Roma del 07-02-2022 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 7 febbraio 2022) LuceverdeBuonasera dalla redazione sono gli incidenti la causa dei principali disagi alla circolazione al momento in città il primo in via di Porta Maggiore sono possibili rallentamenti all'altezza di viale Ma la polizia locale segnala poi un altro incidente in via Calimera in prossimità di via di Torrenova sempre per incidente e rallentamenti anche in via di Boccea all'altezza di via Federico Galeotti medesime disagi anche in via Amelia in prossimità di via Tommaso e su Viale Guglielmo Marconi all'altezza di via Macedonio Mellonitornato scorrevole Invece sul raccordo è lungo il tratto Urbano della A24 ancora incolonnamenti in tangenziale verso San Giovanni tra viale di Tor di Quinto e via Salaria