Torta biscotto in 1 minuto | Senza forno né burro né uova!

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Se non hai voglia di accendere ilti consiglio la ricetta di un dolce super goloso da leccarsi le dita. Questo dolce ai biscotti super cremoso è morbido e sfizioso. Con pochi passaggi unirai il cioccolato bianco e la Nutella in modo magistrale. Quando il palato reclama a gran voce una dolce degno di questo nome non puoi affatto lasciarti sfuggire questa dolcezza. Gli ingredienti da utilizzare sono i seguenti: 150 gr di biscotti a piacere 100 gr di zucchero a velo 150 gr di cioccolato bianco 350 ml di acqua 500 ml di panna 150 gr di nutella 500 gr di mascarpone Preparazione Prendiamo uno stampo per plumcake (12×20 cm) e rivestiamolo con una pellicola trasparente per alimenti. Dopodiché adagiamo sul fondo i biscotti che abbiamo scelto dopo averli immersi, uno alla volta, in una ciotola piena d’acqua. Dopodiché in una ciotola capiente montiamo la panna con una ...

