Torino, Buongiorno come Sergio Ramos: cerca il giallo di proposito esserci contro la Juve, l'arbitro lo grazia (Di lunedì 7 febbraio 2022) Quando a inizio secondo tempo ha letto il suo numero di maglia, il 99, sulla lavagnetta delle sostituzioni, Alessandro Buongiorno ha provato...

sportface2016 : #UdineseTorino, incredibile episodio: #Buongiorno si toglie la maglia e chiede il giallo prima di uscire per saltar… - cmdotcom : #Torino, #Buongiorno come Sergio Ramos: cerca il giallo di proposito esserci contro la Juve, l'arbitro lo grazia… - GelminiFederico : RT @calciomercatoit: ?? #Buongiorno, difensore del #Torino, viene sostituito e leva subito la maglia, ancora in campo. Voleva essere squalif… - halesia2004 : @GandolfoDomini1 Buongiorno da Torino, Gandolfo. Credo molto poco e anche le ambizioni dei vari padroni del vapore… - PePPeS_10 : RT @sportface2016: #UdineseTorino, incredibile episodio: #Buongiorno si toglie la maglia e chiede il giallo prima di uscire per saltare il… -