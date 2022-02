Tiziano Ferro ha adottato un nuovo cane | “Nella lista ‘eutanasia’” L’adozione arriva dopo il grande dolore

(Di lunedì 7 febbraio 2022), oltre alla passione per la musica, è anche un amante degli animali. Il cantante ha dovuto salutare il suo amatoBeau ad agosto 2020. Il dobermann era statodal cantante solo 4 mesi prima del momento doloroso, annunciato sui social network., promotore dell’importanza di adottare cani anziani, presenti nei canili, ha deciso di adottare, in seguito, anche Jake. Ilcompagno di vita del cantante di Latina, lo ha lasciato, però, a gennaio. Adesso,haun altro. Si tratta di Johnny, detto Gianni.haGianni: il...

Advertising

GammaStereoRoma : Baby K e Tiziano Ferro - Sei Sola - arwen0506 : Tiziano Ferro ha adottato un cane destinato all'eutanasia: “Benvenuto a casa Gianni”???????????? - nicole1050 : Mettere Tiziano Ferro quando in quella casa c'è già un'atmosfera non troppo felice, è un tantino eccessivo #jerù - Alessia061 : Ma chi è che sta mettendo la discografia di Tiziano Ferro???????#JERU - frakpop77 : RT @elliexjaeger: Miriana piange e accanto a lei Focaccina stona Tiziano Ferro l'empatia di quest'uomo URLO?????????????? #jeru -

Ultime Notizie dalla rete : Tiziano Ferro

Il video diche adotta un altro cane. Dopo la morte di Jake regala la vita a Gianni salvandolo ...adotta un altro cane: l'amore per i cani Il cane scomparso Dopo la scomparsa del suo adorato cane Jake,ha adottato un altro amico a quattro zampe presso un ...Tiziano Ferro sa bene che adottando un altro cane adulto gli anni che potrà trascorrere con lui non saranno molti ma ha adottato lo stesso Johnny, che chiama Gianni. Tiziano Ferro e suo marito hanno ...Tiziano Ferro sa bene che adottando un altro cane adulto gli anni che potrà trascorrere con lui non saranno molti ma ha adottato lo stesso Johnny, che chiama Gianni. Tiziano Ferro e suo marito hanno ...