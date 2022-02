Tiziano Ferro adotta un cane destinato all’eutanasia: “Si chiama Gianni e ha 8 anni” (video) (Di lunedì 7 febbraio 2022) Tiziano Ferro ha adottato un nuovo cane, si chiama Gianni ed è stato salvato dalla lista eutanasia del canile in cui era rinchiuso. Un nuovo cane è arrivato a casa di Tiziano Ferro e del compagno Vicotr, si tratta di Johnny, italianizzato in Gianni, ha 8 anni ed era nella lista eutanasia del canile che lo ospitava. Il cantante recentemente aveva perso due amici a quattro zampe, ad agosto 2021 Beau e a gennaio di quest'anno Jake. Tiziano Ferro ama i cani e adora salvarli dai canili, il cantante e il marito Victor nella loro abitazione di Los Angeles preferiscono prendersi cura di cani che nessun altro è disposto ad ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 7 febbraio 2022)hato un nuovo, sied è stato salvato dalla lista eutanasia del canile in cui era rinchiuso. Un nuovoè arrivato a casa die del compagno Vicotr, si tratta di Johnny, italianizzato in, ha 8ed era nella lista eutanasia del canile che lo ospitava. Il cantante recentemente aveva perso due amici a quattro zampe, ad agosto 2021 Beau e a gennaio di quest'anno Jake.ama i cani e adora salvarli dai canili, il cantante e il marito Victor nella loro abitazione di Los Angeles preferiscono prendersi cura di cani che nessun altro è disposto ad ...

Advertising

LaStampa : 'Benvenuto a casa Gianni', Tiziano Ferro adotta un altro cane - VanityFairIt : Si chiama Johnny, ma è già stato ribattezzato Gianni, il nuovo amico a quattro zampe accolto dal cantante e dal mar… - fanpage : Un nuovo amico per Tiziano Ferro ??? - vmytimev : comunque in questi giorni proprio il mio coming out sulla musica italiana per chi non lo sapesse ne so più di celen… - il_disordine : RT @ReciLadiva: Sere nere alla Tiziano Ferro #mySicily -