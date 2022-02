Advertising

Affaritaliani : Tim, Cda su Kkr a San Valentino. Rumors: offerta Iliad per Vodafone Italia -

Tutti i dossier sul tavolo del boardFissato per il 14 febbraio prossimo il consiglio di amministrazione di, ultimo appuntamento istituzionale prima della presentazione del nuovo piano industriale che avverrà il 2 marzo. Archiviata la partita sulla governance con la scontata nomina di Pietro Labriola ...... contatti in Regno Unito, Spagna, Portogallo e Italia per possibili fusioni Open Fiber accelera: tutte le aree "bianche" saranno cablate entro il 2023, ilaccetta le dimissioni di Gubitosi: ...Sul tavolo Kkr e gli altri dossier. Intanto, Iliad presenta un'offerta per la divisione italiana di Vodafone Fissato per il 14 febbraio prossimo il consiglio di amministrazione di Tim, ultimo ...Tim SA, controllata di Telecom Italia (MI ... L'offerta congiunta ammontava a 16,5 miliardi di reais, circa 2,7 miliardi di euro. Monte Paschi, Cda delibera ritiro deleghe AD Bastianini - fonti Da ...