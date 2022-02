Tiki Taka – La Repubblica del Pallone stasera lunedì 7 febbraio in tv: orario, ospiti ed anticipazioni (Di martedì 8 febbraio 2022) Il match tra Salernitana e Spezia chiuderà la ventiquattresima giornata della Serie A 2021/2022. Per analizzarla in maniera dettagliata, spazio quindi a Tiki Taka – La Repubblica del Pallone’, una trasmissione condotta da Piero Chiambretti. Il programma inizierà alle ore 23:45 di lunedì 7 febbraio e sarà possibile vederlo in diretta su Italia 1 oppure in streaming su Mediaset Play. Saranno ospiti della serata l’ex calciatore Fabrizio Ravanelli, l’ex centravanti dell’Inter Regina Baresi ed il cantante Blind. In studio ci saranno come sempre Ivan Zazzaroni, Ciccio Graziani, Giuseppe Cruciani, Carlo Pellegatti, Marcello Micci e Raffaele Auriemma. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 8 febbraio 2022) Il match tra Salernitana e Spezia chiuderà la ventiquattresima giornata della Serie A 2021/2022. Per analizzarla in maniera dettagliata, spazio quindi a– Ladel’, una trasmissione condotta da Piero Chiambretti. Il programma inizierà alle ore 23:45 die sarà possibile vederlo in diretta su Italia 1 oppure in streaming su Mediaset Play. Sarannodella serata l’ex calciatore Fabrizio Ravanelli, l’ex centravanti dell’Inter Regina Baresi ed il cantante Blind. In studio ci saranno come sempre Ivan Zazzaroni, Ciccio Graziani, Giuseppe Cruciani, Carlo Pellegatti, Marcello Micci e Raffaele Auriemma. SportFace.

Advertising

LinkaTv : E' iniziato Tiki Taka - La repubblica del su #italia1 Clicca qui per classifica tweet: - gsarde87 : @Tiki_Taka_real @sportmediaset @PChiambretti @ReginaBaresi @DarioNardella @giucruciani @RafAuriemma @fabrizioferrari bel programma - RickyGiuntoli : @Tiki_Taka_real @PChiambretti @ReginaBaresi @DarioNardella @giucruciani @RafAuriemma @fabrizioferrari Fate iniziare… - RabonaOfficial : Questa sera non perdere Tiki Taka su Italia1 condotto Piero Chiambretti ?? Come sempre offerto da Rabona!… - VHolywat : @aborghi_borghi @nonleggerlo @FrancescoOrdine ...dai...sono dei circhi... ravezzani, tiki taka con chiambretti ...c… -

Ultime Notizie dalla rete : Tiki Taka La svolta di Giroud e Vlahovic Non che Vlahovic e Zakaria abbiano trasformato Allegri in un profeta del tiki taka, anzi gli daranno ancora più convinzione di essere nel giusto: del resto Agnelli l'ha richiamato perché è Allegri. ...

Tiki Taka - La Repubblica del Pallone stasera lunedì 7 febbraio in tv: orario, ospiti ed anticipazioni Il match tra Salernitana e Spezia chiuderà la ventiquattresima giornata della Serie A 2021/2022 . Per analizzarla in maniera dettagliata, spazio quindi a Tiki Taka - La Repubblica del Pallone' , una trasmissione condotta da Piero Chiambretti . Il programma inizierà alle ore 23:45 di lunedì 7 febbraio e sarà possibile vederlo in diretta su Italia 1 ...

TIKI TAKA - La Repubblica del Pallone stasera lunedì 7 febbraio in tv: orario, ospiti ed anticipazioni SPORTFACE.IT Tiki Taka, anticipazioni e ospiti puntata 7 febbraio: in studio Ravanelli e Blind Dopo la pausa forzata di due settimane causa stop del campionato, Piero Chiambretti ritorna sugli schermi con una nuova puntata di Tiki Taka - La Repubblica del Pallone. La trasmissione calcistica è ...

Fiorentina-Lazio, tiki-taka sarrista: il video è da PlayStation Da evidenziare in modo particolare è la prestazione dei biancocelesti. Finalmente una squadra sarrista con difesa alta, marcatura a zona e tanto tiki-taka. Fase di palleggio impeccabile per Luis ...

Non che Vlahovic e Zakaria abbiano trasformato Allegri in un profeta del, anzi gli daranno ancora più convinzione di essere nel giusto: del resto Agnelli l'ha richiamato perché è Allegri. ...Il match tra Salernitana e Spezia chiuderà la ventiquattresima giornata della Serie A 2021/2022 . Per analizzarla in maniera dettagliata, spazio quindi a- La Repubblica del Pallone' , una trasmissione condotta da Piero Chiambretti . Il programma inizierà alle ore 23:45 di lunedì 7 febbraio e sarà possibile vederlo in diretta su Italia 1 ...Dopo la pausa forzata di due settimane causa stop del campionato, Piero Chiambretti ritorna sugli schermi con una nuova puntata di Tiki Taka - La Repubblica del Pallone. La trasmissione calcistica è ...Da evidenziare in modo particolare è la prestazione dei biancocelesti. Finalmente una squadra sarrista con difesa alta, marcatura a zona e tanto tiki-taka. Fase di palleggio impeccabile per Luis ...