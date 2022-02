Tevez | la magia indimenticabile | lo Stadium era crollato | che emozione

Leggi su juvedipendenza

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Carlosè stato uno dei più apprezzati cannonieri recenti con la Juventus e contro i rivali di sempre non ha dimenticato come segnare. La Juventus ha avuto una grande quantità di numeri dieci di primissimo livello, ma prendere quella maglia subito dopo Alex Del Piero non era per nulla facile, ma Carlosha dimostrato tutta la sua maestosa qualità nei due anni in bianconero realizzando anche grandi gol contro i rivali di sempre. Fonte/GettyCarlosera arrivato alla Juventus nell’estate del 2013 con l’obbiettivo di rigenerare l’attacco di una squadra che non sembrava poter essere in grado di lottare ai piani alti del calcio europeo. L’Apache era visto come uno degli attaccanti migliori in circolazione, ma la sua testa calda ne aveva sempre limitato il rendimento e non è stato un caso che sia il Manchester United che il ...