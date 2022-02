Testo e traduzione di Black Summer dei Red Hot Chili Peppers, il primo singolo da Unlimited Love (Di lunedì 7 febbraio 2022) Con Black Summer dei Red Hot Chili Peppers si rompe finalmente il lungo silenzio dopo The Getaway (2016), ultimo album in studio con Josh Klinghoffer alle chitarre. Con questo nuovo singolo ritorna definitivamente John Frusciante, storico e iconico chitarrista della band di Anthony Kiedis. Black Summer dei Red Hot Chili Peppers Con Black Summer dei Red Hot Chili Peppers ritroviamo i canoni delle classiche ballate della band statunitense, che negli anni ci ha viziato con quelle strane virate dal funk rock al rock alternativo grazie a titoli come Californication, Scar Tissue, The Zephyr Song, Venice Queen, Desecration Smile, Snow e tante altre. A questo giro i ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 7 febbraio 2022) Condei Red Hotsi rompe finalmente il lungo silenzio dopo The Getaway (2016), ultimo album in studio con Josh Klinghoffer alle chitarre. Con questo nuovoritorna definitivamente John Frusciante, storico e iconico chitarrista della band di Anthony Kiedis.dei Red HotCondei Red Hotritroviamo i canoni delle classiche ballate della band statunitense, che negli anni ci ha viziato con quelle strane virate dal funk rock al rock alternativo grazie a titoli come Californication, Scar Tissue, The Zephyr Song, Venice Queen, Desecration Smile, Snow e tante altre. A questo giro i ...

