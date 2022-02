Terremoto nei 5 Stelle, Conte decade come leader Adesso tutto è nelle mani del garante, Beppe Grillo (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il tribunale di Napoli ha sospeso le due delibere del 3 e del 5 agosto scorso che hanno modificato lo statuto del Movimento 5 Stelle. Gli attivisti a ottobrre scorso presentarono un ricorso specifico. decade dunque Giuseppe Conte come presidente dei pentastellati Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il tribunale di Napoli ha sospeso le due delibere del 3 e del 5 agosto scorso che hanno modificato lo statuto del Movimento 5. Gli attivisti a ottobrre scorso presentarono un ricorso specifico.dunque Giuseppepresidente dei pentastellati Segui su affaritaliani.it

Advertising

amperrino : Terremoto nei 5 Stelle, Conte decade come leaderIl tribunale di Napoli sospende la modifica dello statuto - zazoomblog : Terremoto nei 5 Stelle Conte decade come leader Il tribunale di Napoli sospende la modifica dello statuto -… - infoitinterno : Terremoto, nuove scosse per il bradisismo nei Campi Flegrei: l'evento avvertito anche a Napoli - valentinadigrav : RT @ilmessaggeroit: Terremoto, nuove scosse per il bradisismo nei Campi Flegrei: l'evento avvertito anche a Napoli - MgraziaT : RT @Miti_Vigliero: Terremoto, nuove scosse nei Campi Flegrei: l'evento avvertito anche a Napoli -