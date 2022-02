Terapie intensive ed area medica: il tasso di occupazione è mediamente stabile ma nelle ultime 24 ore è risalito in 11 regioni (Di lunedì 7 febbraio 2022) Finalmente, in merito alla violenta ondata di contagi che nelle ultime settimane hanno letteralmente preso il sopravvento, già da una settimana nel Paese la situazione è andata via via migliorando. Tuttavia l’Agenzia per i servizi sanitari (Agenas), che monitora costantemente la situazione ospedaliera su tutto il territorio nazionale, dopo aver tranquillizzato che il tasso di occupazione – sia in area medica che nelle Terapie intensive – è a stabilizzasi intero al 15%, proprio nel corso del report relativo alla serata di ieri ha scoperto che nelle ultime 24 ore in 11 regioni è stato registrato un lieve aumento dei posti. Agenas, il tasso di ... Leggi su italiasera (Di lunedì 7 febbraio 2022) Finalmente, in merito alla violenta ondata di contagi chesettimane hanno letteralmente preso il sopravvento, già da una settimana nel Paese la situazione è andata via via migliorando. Tuttavia l’Agenzia per i servizi sanitari (Agenas), che monitora costantemente la situazione ospedaliera su tutto il territorio nazionale, dopo aver tranquillizzato che ildi– sia inche– è a stabilizzasi intero al 15%, proprio nel corso del report relativo alla serata di ieri ha scoperto che24 ore in 11è stato registrato un lieve aumento dei posti. Agenas, ildi ...

