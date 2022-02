Tennis: Peng Shuai, 'non ho mai subito abuso sessuale, c'è stato un malinteso' (Di lunedì 7 febbraio 2022) Pechino, 7 feb. (Adnkronos) - La Tennista cinese Peng Shuai ha affermato che l'anno scorso è stata lei a cancellare il post sui social media che era visto come un'accusa di aggressione sessuale contro un importante politico cinese. In un'intervista al quotidiano sportivo francese L'Équipe pubblicata lunedì, alla 36enne è stato chiesto perché il post fosse scomparso. "L'ho cancellato", ha detto. "Perché? Perché volevo", ha detto la Tennista cinese spiegando anche che le e-mail inviate alla Women's Tennis Association (Wta) a suo nome sono state scritte da lei. La Wta ha espresso preoccupazione per il fatto che Peng sia stata costretta a ritrattare pubblicamente le accuse e ha sospeso i suoi tornei in Cina adducendo preoccupazioni per il suo ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 7 febbraio 2022) Pechino, 7 feb. (Adnkronos) - Lata cineseha affermato che l'anno scorso è stata lei a cancellare il post sui social media che era visto come un'accusa di aggressionecontro un importante politico cinese. In un'intervista al quotidiano sportivo francese L'Équipe pubblicata lunedì, alla 36enne èchiesto perché il post fosse scomparso. "L'ho cancellato", ha detto. "Perché? Perché volevo", ha detto lata cinese spiegando anche che le e-mail inviate alla Women'sAssociation (Wta) a suo nome sono state scritte da lei. La Wta ha espresso preoccupazione per il fatto chesia stata costretta a ritrattare pubblicamente le accuse e ha sospeso i suoi tornei in Cina adducendo preoccupazioni per il suo ...

