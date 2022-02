Tennessee, libri messi al rogo da fanatici religiosi: tra questi Harry Potter e Twilight (Di lunedì 7 febbraio 2022) Un pastore ultraconservatore e fanatico della religione estremista ha messo al rogo diversi oggetti ritenuti da lui occulti e demoniaci. “Siamo ben consci di dove ci stiamo avventurando. Fatevi avanti. Smettete di permettere alle influenze demoniache di entrare in casa vostra. Non stiamo giocando. Stregoneria e oggetti maledetti devono sparire.“ Ecco le ultime notizie direttamente dal medioevo, e queste sono le parole del controverso pastore ultraconservatore Greg Locke, molto noto per le sue posizioni estremiste e cospirazioniste. Il pastore dato luogo a un falò pubblico in cui bruciare, alla vecchia maniera, opere ritenute da lui demoniache, insieme a simboli e oggetti ritenuti altrettanto “pericolosi” come mazzi di tarocchi e tavole ouija (utilizzate durante le sedute spiritiche). Nel fuoco sono finite, naturalmente, copie di romanzi young adult con elementi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 7 febbraio 2022) Un pastore ultraconservatore e fanatico della religione estremista ha messo aldiversi oggetti ritenuti da lui occulti e demoniaci. “Siamo ben consci di dove ci stiamo avventurando. Fatevi avanti. Smettete di permettere alle influenze demoniache di entrare in casa vostra. Non stiamo giocando. Stregoneria e oggetti maledetti devono sparire.“ Ecco le ultime notizie direttamente dal medioevo, e queste sono le parole del controverso pastore ultraconservatore Greg Locke, molto noto per le sue posizioni estremiste e cospirazioniste. Il pastore dato luogo a un falò pubblico in cui bruciare, alla vecchia maniera, opere ritenute da lui demoniache, insieme a simboli e oggetti ritenuti altrettanto “pericolosi” come mazzi di tarocchi e tavole ouija (utilizzate durante le sedute spiritiche). Nel fuoco sono finite, naturalmente, copie di romanzi young adult con elementi ...

patricelumumb19 : RT @marilur1: Maus bandito in un distretto scolastico del Tennessee, uno dei tanti libri che stanno vietando, una cancel culture che non tu… - HINOREIMIKO : Ho davvero appena letto che in Tennessee i libri di Harry Potter sono stati messi al rogo per istigazione alla stre… - lovinggsmg : Ho appena letto che in Tennessee un pastore ha fatto un rogo per bruciare libri di Harry Potter, Twilight e simili… - GianlucaOdinson : Harry Potter e Twilight, in Tennessee i libri al rogo per incitamento della stregoneria - glooit : Bruciati nel Tennessee i libri di Harry Potter e Twilight: incitano alla stregoneria! leggi su Gloo… -