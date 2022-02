Telesina | Mastella | “Per il perenne dissesto pronto a denunciare le autorità”

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Il terribile incidente stradale di sabato sera 5 febbraio sulla, all’altezza dello svincolo per la Fondo Valle Isclero, tra Puglianello e San Salvatore Telesino, costato la vita a due persone, ha dolorosamente colpito l’opinione pubblica. A perdere la vita un 57enne di Mirabella Eclano e un 43enne di Rieti, periti nel frontale verificatosi in prossimità di un impianto fisso di rilevazione della velocità. Un 73enne, papà di una delle vittime, invece, si trova ricoverato in prognosi riservata al San Pio di Benevento. Un quadro desolante che ha riaperto una ferita purulenta. L’ennesima tragedia stradale consegna ai cittadini, in particolare ai numerosi pendolari e ai residenti in Valle, un angosciante senso di impotenza: sono almeno venti anni che si parla della necessità di raddoppiare l’arteria. ...

...volta che bisognava rinnovargli la scorta? Clamoroso il caso della multa sulla stataleperché l'auto alle ore 3,44 del mattino viaggiava a 115 chilometri/ora. Anche in questo caso...... nella Valle, per poi sposarsi l'8 dicembre prossimo. Ma un terribile destino ha voluto ... Clemente, sindaco di Benevento, ha espresso le sue condoglianze ai famigliari, così come il ...Così il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, in merito alle condizioni nelle quali versa la strada statale “Telesina”. Come è noto, nella serata di sabato è avvenuto un grave incidente stradale ...Settantacinquesimo compleanno in famiglia per Clemente Mastella, sindaco di Benevento e segretario nazionale del partito “Noi di Centro”. Non è mancata tuttavia un bilancio della sua lunga militanza ...