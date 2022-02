Summit | promesse e investimenti miliardari | così Cina | Russia e India fanno a gara per conquistare l’Asia centrale Con vista sull’Afghanistan

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Dell’inaugurazione delle Olimpiadi invernali insi è parlato soprattutto per il boicottaggio degli Stati Uniti e di numerosi altri Paesi, europei e no. Ma c’è una regione che ha risposto compatta di sì all’invito di Pechino:. Tutti i leader dei cinque Paesi dell’area – Kazakistan, Uzbekistan, Tagikistan, Kirghizistan e Turkmenistan – hanno preso parte alla cerimonia, anche se tra gli atleti inai Giochi non compaiono turkmeni nè tagiki. Elemento, questo, che fa capire una volta di più quanto sia forte l’influenza della Repubblica popolare in quella parte di mondo, nonostante il caos in Kazakistan a inizio 2022 l’avesse fatta mettere in dubbio: nel mezzo delle sollevazioni popolari, infatti, il presidente kazako Tokayev non aveva chiesto l’aiuto cinese ma quello dell’organizzazione di sicurezza ...