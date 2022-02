Studenti oppositivi | come resistere alla loro onda d’urto? Lo SPECIALE con lo psicopedagogista Stefano Rossi dalle ore 21

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Nuovo appuntamento condirettore del Centro Didattica Cooperativa, per il ciclo di incontri “La scuola ferita: pensieri e strumenti per insegnare oggi”. Lunedì 7 febbraio alle ore 21 si parla die delle difficoltà che si incontrano a scuola per gestire tali situazioni. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Studenti oppositivi: come resistere alla loro onda d’urto? Lo SPECIALE con lo psicopedagogista Stefano Rossi dalle… - orizzontescuola : Studenti oppositivi: come resistere alla loro onda d’urto? Lo SPECIALE con lo psicopedagogista Stefano Rossi il 7 f… -

Ultime Notizie dalla rete : Studenti oppositivi

Orizzonte Scuola

Lunedì 7 febbraio alle ore 21 si parla die delle difficoltà che si incontrano a scuola per gestire tali situazioni. Glioppositivo - provocatori sono i più difficili tra ...... come può aiutarci l'educazione emotiva?" (lunedì 10 gennaio) Incontro 3 " "Agenda 2030: come proporre attività di educazione ecologica?" Incontro 3 " ": come essere autorevoli?" ...Lunedì 7 febbraio alle ore 21 si parla di studenti oppositivi e delle difficoltà che si incontrano a scuola per gestire tali situazioni. Gli studenti oppositivo - provocatori sono i più difficili tra ...