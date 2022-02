Studente in quarantena scappa da casa calandosi dalla finestra: era stanco dell’isolamento (Di lunedì 7 febbraio 2022) Gli effetti della pandemia e della Dad toccano i nostri studenti, purtroppo è evidente dall'inizio dell'emergenza covid. E talvolta le regole diventano difficili da sopportare. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 7 febbraio 2022) Gli effetti della pandemia e della Dad toccano i nostri studenti, purtroppo è evidente dall'inizio dell'emergenza covid. E talvolta le regole diventano difficili da sopportare. L'articolo .

