Strage Ravanusa, il conto dei funerali arriva ai familiari: 10 mila euro a vittima (Di lunedì 7 febbraio 2022) “La solidarietà si è fermata in piazza Primo maggio. Ai familiari delle vittime è arrivato il conto dei funerali solenni da pagare: 10 mila euro a vittima. Si pensava che le istituzioni facessero la loro parte. Il costo non è mai stato trattato tra i parenti e i titolari delle onoranze funebri”. Lo dice l’avvocato Salvatore Loggia, che rappresenta i familiari di 3 vittime della tragedia di Ravanusa, confermando la notizia anticipata dal Tg2, rivelando che i familiari delle 9 vittime (10 tenendo conto che una donna era incinta) dello scoppio della rete del gas di Ravanusa (Agrigento), dovranno pagare il conto, o lo hanno già fatto, alle onoranze funebri. I soldi sono ... Leggi su quotidianodiragusa (Di lunedì 7 febbraio 2022) “La solidarietà si è fermata in piazza Primo maggio. Aidelle vittime èto ildeisolenni da pagare: 10. Si pensava che le istituzioni facessero la loro parte. Il costo non è mai stato trattato tra i parenti e i titolari delle onoranze funebri”. Lo dice l’avvocato Salvatore Loggia, che rappresenta idi 3 vittime della tragedia di, confermando la notizia anticipata dal Tg2, rivelando che idelle 9 vittime (10 tenendoche una donna era incinta) dello scoppio della rete del gas di(Agrigento), dovranno pagare il, o lo hanno già fatto, alle onoranze funebri. I soldi sono ...

Advertising

GuidoRusticoni : Mi è sembrato di capire che se ti capita un accidente qualcuno (non la famiglia) decide i funerali di stato in form… - infoitinterno : Strage di Ravanusa, dopo il dolore la beffa: ai parenti delle vittime chiesti i soldi per i funerali - infoitinterno : Strage di Ravanusa, arriva il conto dei funerali: 10 mila euro a vittima - infoitinterno : Strage di Ravanusa: beffa per i parenti delle vittime, dovranno pagare i funerali -