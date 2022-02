Storie di ladri incapaci | rapinatori imbranati e truffatori sfigati

Leggi su agi

(Di lunedì 7 febbraio 2022) AGI - Il diavolo fa le pentole ma non i coperchi, recitava un proverbio caro agli anziani del secolo scorso. Quanto mai adatto a sintetizzare azioni di 'geni' del male che si scontrano con banali circostanze che li portano dritti nelle braccia delle forze dell'ordine. Accade più spesso di quanto non si creda, e l'AGI ha raccolto qualche episodio recente accaduto tra Napoli e la sua provincia. A Ercolano, è finito in ospedale con una frattura a una vertebra e piantonato un uomo di 54 anni arrestato per un tentato furto. Lo sfortunato aspirante delinquente si era introdotto in un'abitazione in via Farina, passando dalla finestra del bagno, ma il proprietario di casa era lì e, quando ha sentito strani rumori provenire da una stanza, è corso a controllare. Il ladro mancato si è così lanciato dalla finestra dalla quale era arrivato, rovinando violentemente a terra, è stato raggiunto e ...