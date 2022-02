Stefano De Martino e Belen, più vicini che mai: ancora incontri notturni – FOTO (Di lunedì 7 febbraio 2022) Stefano De Martino e Belen Rodriguez più vicini che mai: la coppia si sta frequentando nuovamente, le FOTO non ingannano! Ormai è chiaro: non sono soltanto due semplici genitori che fanno gli interessi dei propri figli. La coppia è più vicina che mai negli ultimi tempi, galeotto fu quel ritorno a Milano Malpensa dal viaggio L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 7 febbraio 2022)DeRodriguez piùche mai: la coppia si sta frequentando nuovamente, lenon ingannano! Ormai è chiaro: non sono soltanto due semplici genitori che fanno gli interessi dei propri figli. La coppia è più vicina che mai negli ultimi tempi, galeotto fu quel ritorno a Milano Malpensa dal viaggio L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

ParliamoDiNews : Barù e Stefano De Martino, ex fidanzata in comune: chi è la super modella - - 361_magazine : Stefano De Martino veste i panni dell'Uomo Ragno per giocare con suo figlio Santiago. Eccolo camuffato da Spiderman - Ahmed__dhaanto : RT @Kahinwaiss77: Territoire Somalien sous tutelle italienne de 1950 à 1960 Trust territory of Somalia under Italian administration 1950 /… - CorriereUmbria : Belen Rodriguez a Le Iene con Teo Mammucari. Ritorno di fiamma con Stefano De Martino? #tv #gossip #belen… - ArgentineBlood : Vanessa Incontrada con Gabri ponte e Lori Berte furono i 3 giudici peggiori di tutti i tempi, amici19 per colpa lor… -