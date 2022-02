Statuto M5S sospeso, Crimi annuncia che ci sarà una nuova votazione. Conte: “La mia leadership non dipende dalle carte bollate” (Di lunedì 7 febbraio 2022) “La mia leadership del MoVimento 5 Stelle si basa sulla profonda condivisione di principi e valori. È un legame politico prima che giuridico, non dipende dalle carte bollate”. È quanto afferma Giuseppe Conte, in merito al provvedimento del Tribunale di Napoli che sospende la sua elezione a presidente del M5S (leggi l’articolo). Statuto M5S sospeso. Ecco cosa ha deciso il Tribunale di Napoli. Il giudice: “Gravi vizi nel processo decisionale. Le delibere approvate in assenza del quorum” “Il leader è Giuseppe Conte – ha detto, invece, ad Affaritaliani il senatore del M5S Vito Crimi -, la nostra comunità ha parlato chiaro. Sono, come sempre, al servizio del M5S e a disposizione per i necessari adempimenti burocratici di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 7 febbraio 2022) “La miadel MoVimento 5 Stelle si basa sulla profonda condivisione di principi e valori. È un legame politico prima che giuridico, non”. È quanto afferma Giuseppe, in merito al provvedimento del Tribunale di Napoli che sospende la sua elezione a presidente del M5S (leggi l’articolo).M5S. Ecco cosa ha deciso il Tribunale di Napoli. Il giudice: “Gravi vizi nel processo decisionale. Le delibere approvate in assenza del quorum” “Il leader è Giuseppe– ha detto, invece, ad Affaritaliani il senatore del M5S Vito-, la nostra comunità ha parlato chiaro. Sono, come sempre, al servizio del M5S e a disposizione per i necessari adempimenti burocratici di ...

ilfoglio_it : Il MoVimento dimezzato. Per il tribunale di Napoli, Giuseppe Conte decade dalla carica di presidente del M5s in qua… - Agenzia_Ansa : FLASH | Tribunale civile di Napoli: inefficaci le modifiche dello statuto del M5s e anche l'elezione di Giuseppe Conte alla presidenza #ANSA - marcodimaio : Siamo veramente di fronte ad una commedia: il tribunale di Napoli ha sospeso l'elezione di #Conte a leader e la mod… - BencivengaPierf : RT @mariamacina: Giuseppe Conte, docente universitario di Diritto, giurista, ex PdC, punto di riferimento fortissimo del centrosinistra, re… - NicolaSabbion : RT @jacopo_iacoboni: Il tribunale di Napoli ha appena dato ragione al ricorso degli iscritti M5S contro Conte: le modifiche allo Statuto so… -