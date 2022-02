Sport all’aperto, dalla Regione 2 milioni di euro per i progetti bergamaschi (Di lunedì 7 febbraio 2022) dalla Regione Lombardia arrivano nella Bergamasca oltre 2 milioni di euro per le aree aperto, nuove e riqualificate, dedicate allo Sport. “Con i 17,4 milioni di euro erogati tramite il bando ‘Sport Outdoor 2021’ finanzieremo 277 progetti per spazi all’aperto dove poter fare attività fisica. Si tratta del 100% di quelli ammessi al contributo regionale tra quelli presentati da Enti e comuni lombardi” comunica Antonio Rossi, sottosegretario regionale a Sport, Olimpiadi 2026 e Grandi eventi, annunciando la firma del decreto di scorrimento della graduatoria del bando da parte della Direzione Sport. “Questa misura – ricorda il sottosegretario – stimola gli enti locali a ideare e realizzare ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 7 febbraio 2022)Lombardia arrivano nella Bergamasca oltre 2diper le aree aperto, nuove e riqualificate, dedicate allo. “Con i 17,4dierogati tramite il bando ‘Outdoor 2021’ finanzieremo 277per spazidove poter fare attività fisica. Si tratta del 100% di quelli ammessi al contributo regionale tra quelli presentati da Enti e comuni lombardi” comunica Antonio Rossi, sottosegretario regionale a, Olimpiadi 2026 e Grandi eventi, annunciando la firma del decreto di scorrimento della graduatoria del bando da parte della Direzione. “Questa misura – ricorda il sottosegretario – stimola gli enti locali a ideare e realizzare ...

Advertising

24Trends_Italia : 9. Rai Sport diretta - 10mille+ 10. Mascherine all'aperto - 10mille+ 11. Lautaro - 5mille+ 12. Melissa Satta - 5mil… - AntonBarbieri67 : @matteosalvinimi senatore,a me della museruola all'aperto fotte sega, nessuna apertura verso #GovernoCriminale se… - buongior1 : NUOVI IMPIANTI PER LO SPORT ALL'APERTO - LucianoCesarett : RT @AntonBarbieri67: #sportnegato #GovernoCriminale #governodeipeggiori #piazzistipfizer in #Draghistan #Italia x fare sport agonistico all… - chiaramondi : Sport invernali all’aperto: la giusta alimentazione -