Spezia | Thiago Motta | 'Punto importante contro un'avversaria diretta Meriti dei giocatori | i rigoristi'

(Di martedì 8 febbraio 2022), tecnico dello, commenta a Sky Sport il 2-2 in casa della Salernitana: "Vista la partita in modo globale, è...

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo L'allenatore delloMotta ha parlato al termine della sfida pareggiata sul campo della Salernitana per 2 - 2 Le parole diMotta a Dazn dopo il pareggio tra il suoe la Salernitana: PARTITA ......diMotta sale a 26 punti, +8 sul terzultimo posto. Verdi con due magie su punizione, rispondono Manaj e Verde A ll'Arechi di Salerno va in scena lo scontro salvezza tra Salernitana e. ...SEPE 6 - Controlla le folate offensive dello Spezia senza mai intervenire. Spiazzato due volte sui rigori trasformati da Manaj e Verde. MAZZOCCHI 6.5 - Molto propositivo in fase offensiva, attento in ...Thiago Motta, allenatore dello Spezia, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport al termine del pareggio per 2-2 contro la Salernitana: "Vista la partita in modo globale è un punto interessante ...