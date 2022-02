Spezia | le pagelle di CM | sicuro Erlic | Verde sempre vivo

Advertising

vasilijivanovic : Le mie pagelle di #SalernitanaSpezia per SalernitanaLive, tra ottimi voti e alcune insufficienze pesanti. Bene quas… - infoitsport : Le pagelle dello Spezia - Manaj gol e grande crescita. Agudelo dà una mano dalla panchina - sportli26181512 : Salernitana, le pagelle di CM: Fazio arruginito, che impatto di Verdi!: Salernitana-Spezia 2-2 Sepe 6: battezza un… - DanieleIzzo15 : #SalernitanaSpezia: #pagelle dedicate, in parte, a #Sanremo ?? Lo #Spezia strappa un importante punto a Salerno e vo… - SalernoSport24 : Salernitana-Spezia, le pagelle dei granata: Verdi cecchino su punizione -

Ultime Notizie dalla rete : Spezia pagelle

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 24ª giornata di Serie A 2021/22:SalernitanaLedei protagonisti del match tra Salernitana e, valido per la 24ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP: Verdi, Manaj FLOP: Ribery, ...Ledi Salernitana -2 - 2 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la ventiquattresima giornata di Serie A 2021/2022. All'Arechi succede di tutto nel primo tempo: due ...Manaj 7 - Ormai è il titolare dell'attacco spezzino e anche stasera prima segna il primo rigore stagionale dello Spezia e poi conquista il secondo calcio di rigore Erlic 6,5 - Rimedia un calcione in ...Ultima posizione con 11 punti, ora la salvezza dista 9 lunghezze con un Cagliari sempre più in salute. Spezia che aveva ben poco da perdere questa sera dopo un inizio di 2022 da sogno. Fondamentali le ...