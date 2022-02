Spalletti: 'Se siamo forti dobbiamo saper affrontare tutti' (Di lunedì 7 febbraio 2022) Corriere della Sera - 'Napoli si toglie la maschera: con Osimhen sogna in grande' . Il quotidiano ha commentato così la vittoria del Napoli contro il Venezia: ' Il Napoli ha compiuto la sua missione: quattro vittorie consecutive e la marcia di avvicinamento alla testa della classifica ... Leggi su forzazzurri (Di lunedì 7 febbraio 2022) Corriere della Sera - 'Napoli si toglie la maschera: con Osimhen sogna in grande' . Il quotidiano ha commentato così la vittoria del Napoli contro il Venezia: ' Il Napoli ha compiuto la sua missione: quattro vittorie consecutive e la marcia di avvicinamento alla testa della classifica ...

Advertising

CalcioNapoli24 : - allgoalsnapoli : VIDEO - Spalletti in conferenza: 'Inter? Non cambia niente. Osimhen va servito meglio. Siamo tanti, ma non lo siamo… - camila_healing : RT @annatrieste: Spalletti ha detto che Osimhen ha rimesso insieme i pezzi della sua faccia ed è sceso in campo. Mo' dobbiamo solo rimetter… - Davidem281 : Dovevamo vincere e ci siamo riusciti. Grande prestazione di tutti! Grande mister #Spalletti. Gol di #Osimhen e… - 8110JR : @ExiledRomanista No nn si sapeva...vedi la rosa della Roma...ma chi cazzo ce l'ha in panchina ElShaa-Veretout-Shomu… -