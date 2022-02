Spalletti esulta ma ADL tira il freno | Napoli mai stata così vicina all’obiettivo

Advertising

MundoNapoli : Ts – Napoli, esulta Spalletti: possibile convocazione per Ounas per il match contro l’Inter -

Ultime Notizie dalla rete : Spalletti esulta

Il Napoli Online

Vittoria per 0 - 2 degli azzurri con le reti di Osimhen e Petagna, il nigeriano porta avanti la squadra diedindicandosi lo stemma. E' ESPN che omaggia la vittoria del Napoli con l'...La ripresa Comincia con un cambio nella squadra di casa:lascia nello spogliatoio Lozano ... Insigne trasforma spiazzando Belec (mostrando la maglietta con la scritta 'Ti amo sempre' ...Tuttosport – Spalletti sorride ma De Laurentiis tira il freno: il Napoli non è mai stato così vicino all’obiettivo. Questo è quanto riportato dal quotidiano: “Sabato tra partenopei e nerazzurri c’è lo ...Eppure, l'ex Lille può dare ancora di più: ne è convinto Luciano Spalletti, che ha sottolineato del post-gara ... al termine di Venezia-Napoli, ha esultato pubblicamente per il suo ritorno al gol. Il ...